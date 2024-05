Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος πυροβόλησε σκύλο

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού πυροβόλησε έναν σκύλο.

Αδέσποτο σκύλο τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο 85χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή του Δήμου Δέλτα για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα χθες το απόγευμα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 85χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου προηγήθηκε καταγγελία ότι μία μέρα νωρίτερα με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε το αδέσποτο ζώο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

