Ρόδος: Θα πούλαγε δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα παράνομα

Ένας άνδρας συνελήφθη για παράνομη κατοχή πυροτεχνημάτων προς πώληση.

Για κατοχή 50.500 πυροτεχνημάτων συνελήφθη χθες 68χρονος σε χωριό της Ρόδου και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών-κροτίδων, καθ' όλη την εορταστική περίοδο του Πάσχα, συνελήφθη χθες Μ. Πέμπτη το απόγευμα, σε χωριό της Ρόδου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ένας 68χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διάθεση προς πώληση ειδών πυροτεχνίας χωρίς άδεια.

