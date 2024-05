Ηράκλειο

Μεταναστευτικό: Κι άλλη βάρκα έφτασε στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά επέβαιναν στη βάρκα που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Κρήτης.

-

(εικόνα αρχείου)

Βάρκα, στην οποία επέβαιναν 33 μετανάστες, εντοπίστηκε τα ξημερώματα από φορτηγό πλοίο, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Τα 33 άτομα μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και αμέσως μετά, σε χώρο στο Ηράκλειο.

Οι 28 από αυτούς, δήλωσαν ότι είναι Αιγύπτιοι, ενώ μεταξύ τους υπήρχαν και 4 ανήλικοι.

Επίσης, ανάμεσα στους μετανάστες, βρίσκονταν μια οικογένεια με μια έγκυο γυναίκα και δυο ανήλικα παιδιά, που δήλωσαν Σύριοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Η Χαμάς “βλέπει” με…θετικό βλέμμα την πρόταση εκεχειρίας

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος πυροβόλησε σκύλο

Ολυμπιακός: “Αποθέωση” στο αεροδρόμιο για το 4-2 επί της Άστον Βίλα (εικόνες)