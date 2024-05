Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στην Αγία Τριάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Τριάδα Βοιωτίας. Πυροσβέστες και εθελοντές είναι επί ποδός για την κατάσβεση της.

-

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (03/05) στην περιοχή Αγία Τριάδα Βοιωτίας, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα και επιχειρούν δύο πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγία Τριάδα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην πυρκαγιά μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 3, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: “Αποθέωση” στο αεροδρόμιο για το 4-2 επί της Άστον Βίλα (εικόνες)

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: Θρήνος για την 26χρονη Μαρίνα που άφησε ορφανό το αγοράκι της (εικόνες)

Μάτι: Από την αρχή