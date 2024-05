Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο νονός που βίαζε το βαφτιστήρι του

Ομολόγησε ο άνδρας που συνελήφθη για ασέλγεια κατά του παιδιού που έχει βαπτίσει.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 51ετών άνδρας από το Ηράκλειο, που κατηγορείται για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, αλλά και κατοχή και παραγωγή παιδικής πορνογραφίας.

Ο 51χρονος φέρεται να ομολόγησε από την πρώτη στιγμή τη συνεύρεσή του με το ανήλικο τότε βαφτιστήρι του που σήμερα είναι 20 ετών, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη δύο φορές, ενώ δεν δέχθηκε ότι έχει πειράξει τα δύο κορίτσια, τα οποία σήμερα είναι 24 και 17 ετών, που ενεπλάκησαν στην υπόθεση από τα στοιχεία που προέκυψαν στην προανάκριση.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, μετά από έρευνα στο σπίτι του, που εντοπίστηκε κάρτα μνήμης, η οποία περιείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας και απεικονίζονταν ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκου.

Το υλικό που εντοπίστηκε, αφορά στο χρονικό διάστημα από το 2006 έως το 2019.

