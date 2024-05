Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Οδηγός φορτηγού διακινούσε παράνομα μετανάστες - Πώς συνελήφθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τον οδηγό του φορτηγού που μετέφερε παράνομα μετανάστες.

-

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη οδηγός φορτηγού στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου.

Κατά την είσοδο του αλλοδαπού οδηγού στη χώρα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και διαπίστωσαν ότι ο δράστης μετέφερε κρυμμένους δέκα μετανάστες.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο νονός που βίασε το βαφτιστήρι του

Πάσχα: Πού θα κάνουν Ανάσταση οι πολιτικοί αρχηγοί

Κοκαΐνη περιείχε το...γράμμα που έλαβε από το Ηνωμένο Βασίλειο