Σάμος

Σάμος - Δολοφονία 75χρονου: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο φερόμενος δράστης

Για ποιο λόγο μετά την απολογία του ο 48χρονος φερόμενος ως δράστης τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε ο 48χρονος φερόμενος δολοφόνος του 75χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2022 σε ερημική τοποθεσία στη Σάμο.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 48χρονου συλληφθέντα ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν για την προφυλάκιση ή μη του φερόμενου δράστη, με αποτέλεσμα την οριστική απόφαση να δώσει τις επόμενες ημέρες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Μέχρι τότε ο 48χρονος από την Σάμο θα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά την 48ωρη προθεσμία που είχε πάρει ο φερόμενος ως δράστης, την Μεγάλη Τρίτη, έπειτα από την ποινική δίωξη που του άσκησε η εισαγγελέας, χθες ζήτησε και έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία, προκείμενου να απολογηθεί σήμερα Μεγάλη Παρασκευή όπως και έγινε.

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών τώρα πλέον είναι αρμόδιο για να αποφασίσει, εάν τελικά θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη ή αν θα προφυλακιστεί.

Η απόφαση δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη.

Το χρονικό

Ο 75χρονος ιδιοκτήτης βυτιοφόρου είχε εντοπιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου του 2022 σε ερημική τοποθεσία κοντά στην περιοχή της Ψιλής Άμμου.

Το θύμα είχε εντοπίσει ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε γιατί δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Βρέθηκε κοντά στο αυτοκίνητό του νεκρός, με τραύματα στην πλάτη, πιθανόν από καραμπίνα, όμως η αστυνομία δεν είχε βρει κάποιο όπλο στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 75χρονου στη Σάμο προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του νησιού.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα Μεγάλη Τρίτη ένας 48χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 48χρονος δράστης, βραδινές ώρες της 4ης Αυγούστου 2022, σε αγροτική τοποθεσία στη Σάμο, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο το θύμα και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον χώρο του εγκλήματος και σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Ουσιαστική συνδρομή στις έρευνες παρείχαν, το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.»

Σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει για την δίκη ότι «όπως είναι γνωστό, ο Γ.Β., επίλεκτο μέλος της κοινωνίας της Σάμου, ένας οικογενειάρχης που επί 48 χρόνια δεν είχε πατήσει ούτε καν σε αστυνομικό τμήμα, έστω και για μια τροχαία παράβαση, κατηγορήθηκε από την διοίκηση ασφαλείας Σάμου, μέσα από ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο θα πρέπει να είναι και αντικείμενο έρευνας από τα ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να αναζητηθούν πειθαρχικές ευθύνες αυτών που εξέθεσαν την Αστυνομία, για το ότι δήθεν στις 4-5/8/2022 αφαίρεσε τη ζωή ενός 76χρονου, για τον οποίο όμως, όπως η ίδια η Αστυνομία της Σάμου αναγκάστηκε να παραδεχθεί, υπήρχαν διάφορες απόψεις από το αν διενεργούσε τοκογλυφία, το αν έριχνε τη νύχτα έναντι παχυλότατης αμοιβής λύματα σε διάφορες περιοχές της Σάμου, από το αν έχει περίεργους συνεργάτες, βεβαρυμμένους με ποινικά αδικήματα.

Δυστυχώς, η αστυνομική διεύθυνση Σάμου, παραπλάνησε την Εισαγγελέα Σάμου και ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του Γ.Β. και μάλιστα εξεδόθη και ένταλμα συλλήψεώς του. Ο κ. Γ.Β. επέλεξε ως συνήγορό του, τον επικεφαλής του γραφείου μας και τους έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση για την οικογένεια του Γ.Β., παραμονές της Αναστάσεως.

Το δικηγορικό μας γραφείο επεξεργάστηκε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και συντάσσοντας λεπτομερέστατο απολογητικό υπόμνημα, αντικρούσαμε λέξη προς λέξη όλα τα στοιχεία της κατηγορίας, και κυρίως απομυθοποιήσαμε όλα αυτά τα ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία – αυθαίρετα συμπεράσματα της Αστυνομίας.

Σήμερα, διεξήχθη η απολογία του κατηγορούμενου και μετά από πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσώπησε ο συνεργάτης αυτού, κ. Γιάννης Τσιαντής, με την κ. Εισαγγελέα Σάμου και την Αστυνομία διαφώνησε η κ. Τακτική Ανακριτής Σάμου και κατόπιν αυτής της εξελίξεως ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος για να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά του την Ανάσταση και το Πάσχα, και τη διαφωνία θα λύσει την επόμενη εβδομάδα το Δικαστικό Συμβούλιο Σάμου.

Σημειωτέον ότι, όλη η εκλεκτή κοινωνία της Σάμου που γνωρίζει τον κ. κατηγορούμενο από γεννήσεώς του, προσεφέρθη να τον υπερασπιστεί, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου, όλοι αυτοί οι μάρτυρες θα εξεταστούν εντός των επόμενων ημερών».

