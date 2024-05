Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στην πλατεία Αριστοτέλους για πρώτη φορά η “συνάντηση” πέντε Επιταφίων (βίντεο)

Το έθιμο της συνάντησης των πέντε μεγάλων Επιταφίων της πόλης αναβίωσε φέτος με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τελέστηκαν οι περιφορές των Επιταφίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέντε από τους οποίους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους.

Οι πένθιμες πομπές που συνόδευσαν τους Επιταφίους με την εικόνα του νεκρού σώματος του Ιησού Χριστού, ξεκίνησαν από διαφορετικά σημεία και συναντήθηκαν λίγο μετά τις 9μμ στην καρδιά της πόλης, όπου οι πιστοί έγιναν ένα, σε μια μυσταγωγική τελετή κορύφωσης του Θείου Δράματος.

Πρόκειται για τις περιφορές των Επιταφίων από τον Ναό της Του Θεού Σοφίας, τη Μητρόπολη (Ι.Ν. Γρηγορίου Παλαμά), την Παναγία Χαλκέων, την Αγία Θεοδώρα και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό.





Οι πιστοί ακολούθησαν τους Επιταφίους ψάλλοντας «η ζωή εν τάφω», «Άξιον Εστί» και «Αι γενεαί πάσαι» συνοδεία των φιλαρμονικών του δήμου Θεσσαλονίκης και του Γ΄ Σώματος Στρατού, ενώ μετά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε Δέηση.

Το έθιμο της συνάντησης των πέντε μεγάλων Επιταφίων της πόλης αναβίωσε φέτος με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης, σε μία προσπάθεια ανάδειξης της πόλης ως θρησκευτικός προορισμός και έμφασης της πολιτιστικής της ταυτότητας και κληρονομίας.

Την πρωτοβουλία αυτή «αγκάλιασαν» οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης, συμμετέχοντας μαζικά στην εορταστική εκδήλωση της Μεγάλης Παρασκευής. Στη συνάντηση Επιταφίων παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

