Χανιά: Με κατάνυξη η περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Στα Χανιά η Μητρόπολη ήταν κατάμεστη με τους πιστούς να φτάνουν από νωρίς, για να προσκυνήσουν τον στολισμένο Επιτάφιο.

Κορυφώθηκε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το Θείο Δράμα, για την πορεία προς την Ανάσταση.

Σε κάθε πόλη και χωριό οι πιστοί βρέθηκαν στις Εκκλησίες για να παρακολουθήσουν την ακολουθία του Επιταφίου, να ψάλλουν τα εγκώμια και να ακολουθήσουν στη συνέχεια την περιφορά. Στα Χανιά, κατάμεστη η Μητρόπολη με τους πιστούς να φτάνουν από νωρίς, για να προσκυνήσουν τον στολισμένο Επιτάφιο.

Στη Μητρόπολη ακόμα βρέθηκαν η Βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη με τον σύζυγο και τα εγγόνια της αλλά και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας.

Στη συνέχεια οι πιστοί με κατάνυξη ακολούθησαν την περιοφρά του περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης με την παρακάτω διαδρομή:

Ξεκίνησε από την Μητρόπολη και πέρασε από τις οδούς Χάληδων, Πλατεία 1866, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Πλατεία Αγοράς (Δέηση), Τσουδερών, Ποτιέ, Καραολή Δημητρίου, Χάληδων γωνία (Δέηση), και τέλος επέστρεψε στον Ι.Ν. των Εισοδίων της Θεοτόκου.

πηγή zarpanews.gr

