Εύβοια - Μεγάλη Παρασκευή: Εντυπωσιακό το “Κάψιμο του Ιούδα” (βίντεο)

Για ακόμη μια χρονιά τήρησαν το έθιμο με την καύση του Ιούδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην Εύβοια.

Το έθιμο της καύσης του Ιούδα αναβίωσε και φέτος στην Εύβοια, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αλμυροποτάμου, έξω από την εκκλησία του χωριού και τήρησαν και φέτος το πασχαλινό έθιμο.

Το «κάψιμο του Ιούδα» συμβολίζει την τιμωρία του φιλάργυρου προδότη και εξακολουθεί να αναβιώνει με πολλές παραλλαγές σε περιοχές της Ελλάδας

πηγή: evima.gr

