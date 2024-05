Χίος

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: Ο “ιπτάμενος παπάς”... έκλεψε την παράσταση! (βίντεο)

Για 36η συναπτή χρονιά, ο ιερέας Χριστόφορος Γουρλής "ανακοίνωσε" στους πιστούς το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Viral, όπως κάθε χρόνο έγινε και φέτος ο ιερέας Χριστόφορος Γουρλής, που έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο ως «ιπτάμενος ιερέας».

Πρόκειται για τον παπά που με τον δικό του μοναδικό τρόπο, επί 36 συνεχόμενα χρόνια, μεταφέρει το αναστάσιμο μήνυμα στην πρώτη Ανάσταση.

Χτυπώντας τα Σήμαντρα και με κρότους στα στασίδια, ο ιερέας του Ιερού Ναού της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, «γέμισε» και φέτος την εκκλησία του το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων.

Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα, σύμβολα της νίκης του Χριστού. Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνήθηκαν -σαν να γινόταν σεισμός- και οι πιστοί χτύπησαν τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.

Δείτε το βίντεο στο 41:42:

Πηγή: politischios.gr

