Αχαΐα

Πάτρα: Γύρισαν από τον Επιτάφιο και βρήκαν τον διαρρήκτη μέσα στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωποι με διαρρήκτη που είχε μπει μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν τα μέλη οικογένειας που μόλις είχαν επιστρέψει από την εκκλησία.

-

Το απόλυτο σοκ υπέστη μια οικογένεια χθες βράδυ στο Μπεγουλάκι, στην Πάτρα.

Μετά την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκαν διαρρήκτη… μέσα!

Εντρομοι άρχισαν να φωνάζουν και να καλούν σε βοήθεια, η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και ο διαρρήκτης πανικόβλητος το ‘βαλε στα πόδια. Μάλιστα πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Πρόλαβε όμως και πήρε χρυσαφικά και κάποια μετρητά που βρήκε στο σπίτι.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνες για το συμβάν.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: Ο “ιπτάμενος παπάς”... έκλεψε την παράσταση! (βίντεο)

Παναγιώτης Χαρέλας: Πέθανε ξαφνικά ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ

Καιρός - Μεγάλο Σάββατο: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας