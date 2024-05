Λάρισα: Παρέσυρε δημοτικούς αστυνομικούς που πήγαν να το κόψουν κλήση (βίντεο)

Λάρισα

Απίστευτο σκηνικό σε πεζόδρομο της Λάρισας, εν ώρα λειτουργίας της πασχαλινής αγοράς.

«Καπνός» έγινε ο Λαρισαίος οδηγός που αργά το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης είχε επιχειρήσει να… «πατήσει» με το πολυτελές αυτοκίνητό του, δύο δημοτικούς αστυνομικούς επειδή επιχείρησαν να του βεβαιώσουν παράβαση πάνω σε πεζόδρομο.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 8, όταν δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Λαρισαίων επιχείρησαν να βεβαιώσουν κλήση σε ένα ασημί Mercedes στην οδό Βενιζέλου, στο ύψος της Φιλελλήνων.

Οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί μπήκαν μπροστά από το όχημα που ήταν στον πεζόδρομο, για να του κόψουν την κλήση και ο οδηγός πάτησε γκάζι, απειλώντας πως θα τους παρασύρει κι έφυγε προς την κεντρική πλατεία της περιοχής.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκο που με τη σειρά του ζήτησε από την Αστυνομία τον άμεσο εντοπισμό του οδηγού. Οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί υπέβαλαν μήνυση κατά του οδηγού, που όμως έκτοτε έχει… εξαφανιστεί από προσώπου γης, προφανώς για να αποφύγει τα όρια της αυτόφωρης διαδικασίας που ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής.

