Χανιά

Revenge porn: Κατήγγειλε τον σύντροφό της για διακίνηση φωτογραφιών της

Νέα καταγγελία γυναίκας κατά του συντρόφου της, τον οδήγησε ενώπιον των Αρχών.

Ένα ακόμη ενδοοικογενειακό επεισόδιο που συνέβη την Μεγάλη Παρασκευή, ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για 41χρονη από την Αλβανία η οποία πήγε σε αστυνομικό τμήμα στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 41χρονη κατήγγειλε τον 43χρονο Αλβανό σύντροφό της για σωματική βία και επιπλέον για διακίνηση φωτογραφιών της στο διαδίκτυο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 43χρονο για εκδικητική πορνογραφία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες, και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Πηγή: flashnews.gr

