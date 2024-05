Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έσπρωξε την πρώην του από τη σκάλα

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μία γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της.

Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε από τον πρώην σύντροφό της μία γυναίκα από τη Ρουμανία, στο Ηράκλειο.

Η κοπέλα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι της ότι ο 47χρονος την χτύπησε και την έσπρωξε από τη σκάλα! Με τραύματα στο σώμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί βρήκαν κι ένα μαχαίρι.

Πηγή: cretalive.gr

