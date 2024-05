Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου

Γυναίκα φέρεται να είναι το άτομο που τράβηξε την σκανδάλη, μέσα από αυτοκίνητο. Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών για τον εντοπισμό των δραστών.

Άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς στην οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι βαριά τραυματισμένος.

Δράστες φαίνεται πως είναι δύο άνδρες, ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε και μια γυναίκα στο πίσω κάθισμα.

Επέβαιναν και οι τρεις σε ένα κόκκινο όχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πυροβόλησε η γυναίκα.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Το θύμα φαίνεται πως δέχτηκε τουλάχιστον μια σφαίρα στην πλάτη.

