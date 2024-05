Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο άνδρας που πυροβολήθηκε στη μέση του δρόμου (εικόνες)

Το θύμα δέχτηκε τουλάχιστον μια σφαίρα στην πλάτη από το διερχόμενο όχημα που επέβαιναν οι δράστες.

Νεκρός έπεσε ένας άνδρας το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Τσιτσάνη, στην περιοχή της Σταυρούπολης.

'Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα , Βαγγέλης Κοκολάκος που έσπευσε στο σημείο το θύμα δέχτηκε τουλάχιστον μια σφαίρα στην πλάτη.

Δράστες φαίνεται πως είναι δύο άνδρες, ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε και μια γυναίκα στο πίσω κάθισμα.

Επέβαιναν και οι τρεις σε ένα κόκκινο όχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι πυροβόλησε η γυναίκα, όμως αυτό δεν εξακριβώνεται από τις Αρχές.

Το θύμα ήταν 41 ετών, ποντιακής καταγωγής και είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Μεσημεριανές ώρες σήμερα (04-05-2024), στην περιοχή της Σταυρούπολης εντοπίσθηκε νεκρός στο οδόστρωμα, 41χρονος ημεδαπός, φέρων δύο τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».

