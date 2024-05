Βοιωτία

Λιβαδειά: Μυστήριο με 15χρονη που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της

Οικογενειακή τραγωδία τη Μεγάλη Παρασκευή στη Βοιωτία. Τι ακριβως συνέβη και πότε εντοπίστηκε νεκρή η ανήλικη

Ανείπωτη τραγωδία σε χωριό της Λιβαδειάς, όπου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε νεκρή μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της.

Αμέσως οι γονείς της ειδοποίησαν ασθενοφόρο ωστόσο για το άτυχο κορίτσι ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr η 15χρονη είχε έρθει μαζί με την οικογένειά της από τη Γερμανία για να περάσει τις Άγιες ημέρες στο πατρικό τους σπίτι στην Ελλάδα, δυστυχώς όμως η μοίρα τους επιφύλαξε άσχημο παιχνίδι.

Από την Αστυνομία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και όλα δείχνουν ότι η 15χρονη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξει περισσότερο φως στο τραγικό συμβάν.

