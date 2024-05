Κορινθία

Διώρυγα της Κορίνθου: Πότε ξεκινούν οι διελεύσεις των πλοίων

Λόγω των κατολισθήσεων η διέλευση των πλοίων είχε σταματήσει από την Διώρυγα της Κορίνθου.

Επανέναρξη των διελεύσεων των πλοίων απ’ τον Ισθμό της Κορίνθου.

Όπως, γνωστοποιήθηκε και όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, απ’ την 1η Μαίου 2024, λειτουργεί για την ναυσιπλοία, η Διώρυγα της Κορίνθου.

Η Διώρυγα θα λειτουργεί, κανονικά, όλο το καλοκαίρι, αφού πρέπει να εξυπηρετηθεί η ναυσιοπλοία και ο τουρισμός.

Στα μέσα του Φθινοπώρου, θα κλείσει εκ νέου το κανάλι, ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες στα πρανή, για να αποφευχθούν τυχόν κατολισθήσεις.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, αφού γίνεται εκτεταμένη παρέμβαση για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τις κατολισθήσεις.

