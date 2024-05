Μαγνησία

Βόλος: Διαρρήκτες μπήκαν σε σπίτι άνδρα που νοσηλεύεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βόλου έπεσε θύμα διάρρηξης.

-

Το σπίτι ηλικιωμένου Βολιώτη που τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, έβαλαν «στο μάτι» διαρρήκτες, οι οποίοι έκαναν «ντου» τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, σπάζοντας τις γρίλιες από τα παντζούρια.

Το σπίτι βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Καραϊσκάκη, στην περιοχή του Αναύρου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ζει μόνος του, μετά και τον θάνατο της γυναίκας του, ωστόσο πολύ συχνά τον επισκέπτονται συγγενικά του πρόσωπα, ενώ διατηρεί στενές επαφές και με τους γείτονες. Πριν λίγες ημέρες αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να εισαχθεί στο «Αχιλλοπούλειο».

Έτσι, βρήκαν την ευκαιρία οι διαρρήκτες να «τρυπώσουν» στο σπίτι για να κλέψουν. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή σήμερα το πρωί από μια γειτόνισσα που ενημέρωσε τον ανιψιό του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη.

Όπως εκείνος διαπίστωσε, οι δράστες είχαν κάνει «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του σπιτιού, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι έκλεψαν. Για την διάρρηξη ειδοποιήθηκε η Ασφάλεια προκειμένου να λάβει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά δεν ενημερώθηκε ο ηλικιωμένος ασθενής στο Νοσοκομείο, ώστε να μην επιδεινωθεί η υγεία του.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος: Ο Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο εντυπωσίασε και φέτος (βίντεο)

Φενερμπαχτσέ - Euroleague: Η ποινή για τα επεισόδια με τη Μονακό

Αυστραλία: Νεκρός 16χρονος ριζοσπαστικοποιημένος