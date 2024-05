Χανιά

Χανιά: 14χρονος τραυματίστηκε με κροτίδα

Ένα 14χρονος τραυματίστηκε με κροτίδα κατά τη διάρκεια της Ανάστασης σε χωριό των Χανίων.

Ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα που ο ίδιος χρησιμοποίησε έξω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στον Γαλατά Χανίων, την ώρα της Ανάστασης.

Μάλιστα, μαζί με το παιδί ήταν και η μητέρα του η οποία μετέφερε τον γιο της στο νοσοκομείο Χανίων για τις Πρώτες Βοήθειες, ενώ άμεσα ο 14χρονος εισήχθη στη χειρουργική κλινική, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τραυματισμός δεν είναι επιπόλαιος..

Για την μητέρα του παιδιού, παρόλα αυτά, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανήλικου.

Πηγή: flashnews.gr

