Ιωάννινα

Ιωάννινα – Κακοποίηση ζώου: Έσερνε τον σκύλο με το αγροτικό

Νέα κτηνωδία σε βάρος ζώου σε περιοχή των Ιωαννίνων. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.

-

Συνελήφθη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή των Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας ότι ο ημεδαπός νωρίτερα έσερνε με αγροτικό όχημα σκύλο, πιθανόν νεκρό, ο οποίος ήταν δεμένος με σκοινί από αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων εντόπισαν τον ημεδαπό να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, στην καρότσα του οποίου ανευρέθηκε νεκρός σκύλος.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης, έγιναν οι δέουσες ενέργειες για την περισυλλογή του ζώου και τη διενέργεια κτηνιατρικής πραγματογνωμοσύνης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: epiruspost.gr

