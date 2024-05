Μαγνησία

Φωτιά στο Μούρεσι: Σύλληψη υπόπτου

Συνελήφθη ένας άνδρας που κατηγορείται πως προκάλεσε τη φωτιά στο Μούρεσι.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, με τη συνδρομή του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) της Θεσσαλίας, συνέλαβαν το Μεγάλο Σάββατο έναν 35χρονο άνδρα.

Ο άνδρας φέρεται να προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε αγροτοδασική περιοχή στο Μούρεσι Μαγνησίας.

Μετά από την εξέταση της υπόθεσης, στον 35χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

