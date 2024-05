Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τον οδηγό του οχήματος που έπεσε στη θάλασσα. Έχουν σπεύσει στο σημείο το Λιμενικό, δύτες και το ΕΚΑΒ.

-

(εικόνα αρχείου)

Σε εξελιξη έρευνα στο μώλο της Αγίου Νικολάου για ΙΧ που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κάμερες του λιμανιού φαίνεται ότι στο ΙΧ επέβαινε μία γυναίκα γύρω στα 30. Επί τόπου βρίσκεται το Λιμενικό, δύτες και το ΕΚΑΒ.

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος: Ο Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο εντυπωσίασε και φέτος (βίντεο)

Ιεροσόλυμα: Συνελήφθη ο φρουρός του Έλληνα πρόξενου (βίντεο)

Γερμανία: Χιλιάδες συσκέψεις του Στρατού διέρρευσαν λόγω “κενού ασφαλείας”