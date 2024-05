Μαγνησία

Βόλος: Καρχαριοειδές 3,5 μέτρων “εγκλωβίστηκε” σε αγωγό ομβρίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος στο λιμάνι του Βόλου καθώς εντοπίστηκε καρχαριοειδές μήκους 3,5 μέτρων.

-

(εικόνα αρχείου)

Καρχαριοειδές μήκους 3,5 μέτρων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ζήτησε την βοήθεια της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και εθελοντές διασώστες κατάφεραν να πιάσουν το ψάρι από την ουρά και να το τραβήξουν έξω από τον αγωγό ομβρίων που είχε εγκλωβιστεί.

“Πασχαλινή Καλή μας Πράξη”, έγραψε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων κ. Βασίλης Ηλιόπουλος, δημοσιεύοντας τις σχετικές φωτογραφίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορυδαλλού: πιστόλι και 19 σφαίρες βρέθηκαν σε κελί

Εύβοια: Το GPS αντί για την Κάρυστο τους “έστειλε” σε ρεματιά

Πάτρα: Νεκρή η οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι