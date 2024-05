Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Πόρτα σχολείου έπεσε και καταπλάκωσε παιδί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη ανήμερα το Πάσχα σε χωριό της Φθιώτιδας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου παιδιού

-

Παραλίγο τραγωδία το βράδυ ανήμερα του Πάσχα στον Άγιο Στέφανο Δομοκού, όταν υποχώρησε η σιδερένια πόρτα του σχολείου και πλάκωσε νήπιο!

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 8:00’, όταν το 6χρονο παιδί που έπαιζε με το πατίνι του, πλησίασε και προσπάθησε να ανοίξει τη σιδερένια πόρτα. Η μεγάλη πόρτα υποχώρησε και χτύπησε το παιδί στην πλάτη, ενώ πλάκωσε το πατίνι, ενώ στο σημείο έμεινε και το μπουφάν του!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί στάθηκε πολύ τυχερό καθώς τη γλύτωσε με μελανιές στην πλάτη. «Είχαμε πραγματικά άγιο», λένε οι δικοί του «γιατί η πόρτα θα μπορούσε ακόμη και να το σκότωνε», σημειώνουν σοκαρισμένοι μην μπορώντας να πιστέψουν πως από τη μία στιγμή στην άλλη το παιχνίδι παραλίγο να καταλήξει σε δράμα.

Το παιδάκι πηγαίνει σε νηπιαγωγείο στη Λαμία και στο χωριό είχε βρεθεί για τις ημέρες του Πάσχα.





πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα - Θάνατος μωρού: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

F1- GP Miami: Ο Norris πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του (βίντεο)

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: “Έκρηξη” των ξένων επενδύσεων