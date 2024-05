Εύβοια

Eύβοια - Τροχαίο: “Τούμπαρε” αυτοκίνητο με μητέρα και μωρό (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο με το αμάξι στο οποίο επέβαιναν το μωράκι με την μητέρα του.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο με τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και ένα μωράκι, συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (6/5) στην Εύβοια.

Το τροχαίο έγινε στο Βέλος, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο προς Αλιβέρι έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα, το οποίο ήταν σταματημένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το πρώτο όχημα τούμπαρε. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και ένα μωράκι, που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών των οχημάτων.

