Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Η πυρκαγία στον Περιφερειακό ήταν ορατή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο μετά την γέφυρα της Περραιβού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβε να βγει χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο της Πυλαίας στο ρεύμα προς δυτικά.

Η φωτιά στον Περιφερειακό ήταν ορατή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης:

