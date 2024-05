Εύβοια

Χαλκίδα: Χειροπέδες σε επιχειρηματία που χτύπησε τη σύζυγό του

Ο άντρας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή χτύπησε την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα 6 Μαΐου.

Άντρας ο οποίος είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας καθώς διατηρεί κατάστημα, χτύπησε την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα αμέσως κάλεσε την αστυνομία και ενημέρωσε για το περιστατικό ενώ υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία.

