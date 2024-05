Μαγνησία

Βόλος: Νεκρός ο άνδρας που διέρρηξαν το σπίτι του όσο νοσηλευόταν

Κατέληξε ο άνδρας που διέρρηξαν το σπίτι του όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Κατέληξε, τελικά, στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου νοσηλευόταν, ο 93χρονος, το σπίτι του οποίου έγινε στόχος διαρρηκτών τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Καραϊσκάκη.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ζούσε μόνος μετά τον θάνατο της γυναίκας του και πριν από λίγες ημέρες εισήχθη στο “Αχιλλοπούλειο” καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Οι διαρρήκτες έβαλαν στο “μάτι” το άδειο σπίτι και, αφού έσπασαν τις γρίλιες από τα παντζούρια, κατάφεραν να «τρυπώσουν» μέσα για να κλέψουν. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από γείτονες που ειδοποίησαν συγγενείς του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη.

Οι δράστες είχαν κάνει «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του σπιτιού, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι έκλεψαν, αφού ο ηλικιωμένος δεν είναι πλέον στη ζωή.

