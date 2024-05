Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα στα διόδια των Μαλγάρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη.

-

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη καταγράφεται από τις 12 το μεσημέρι η κίνηση των οχημάτων τόσο στα διόδια των Ν. Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ όσο και στα διόδια της Ανάληψης στην Εγνατία Οδό, ενώ ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική.

Νωρίτερα, στο ύψος των Ν. Μαλγάρων, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία εξαιτίας σύγκρουσης τριών οχημάτων (στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) με υλικές μόνο ζημιές. Τα εμπλεκόμενα οχήματα -σύμφωνα με την Τροχαία- βρίσκονται στην άκρη του οδοστρώματος και γίνεται καταγραφή του συμβάντος.

Στο σημείο του τροχαίου εφαρμόζονται τον τελευταίο καιρό κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στην γέφυρα του Αξιού (στο ρεύμα εισόδου). Δεδομένης της αυξημένης κίνησης εξαιτίας της επιστροφής των εκδρομέων (αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες), το συγκεκριμένο οδικό τμήμα αναμένεται να είναι επιβαρυμένο.

Πηγή εικόνας: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε α απόπλους καταμαράν με 783 επιβάτες