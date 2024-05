Χίος

Χίος: γυναίκα καταπλακώθηκε από ντεπόζιτο νερού και πέθανε

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα που καταπλακώθηκε από ντεπόζιτο νερού στο κέντρο της πόλης.

Ακαριαίο θάνατο βγήκε 72χρονη γυναίκα στο κέντρο της πόλης της Χίου, επί της οδού Δελαγραμμάτικα, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν καταπλακώθηκε από ντεπόζιτο νερού.

Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε ο αδερφός της ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές αλλά και το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά αφού απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το ντεπόζιτο υποχώρησε λόγω σαθρότητας των βάσεων που το στήριζαν.

Η σορός της ηλικιωμένης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: politischios.gr

