Λάρισα

Λάρισα - Σοβαρό τροχαίο: Κόρη και πατέρας στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα σε επαρχιακή οδό μεταξύ δύο χωριών του Νομού Λαρίσης. Ποια η πορεία της υγείας των δύο επιβατών.

-

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του αργά το πρωί της Τρίτης του Πάσχα 07.05 έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον δρόμο ανάμεσα από Πυργετό και Παλαιόπυργο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα: ένας μεσήλικας και η 25χρονη περίπου κόρη του. Ο πατέρας τραυματίστηκε στη μέση του, ενώ η κοπέλα στα χέρια. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες ωστόσο να μην χρειάζεται τελικά να επέμβουν, καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι