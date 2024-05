Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά έκανε “στάχτη” ξωκκλήσι - υπεραιωνόβιο μνημείο (εικόνες)

Πότε και πώς ξέσπασε η πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς τον ιστορικό αυτό ναό στην Χαλκιδική.

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης του Πάσχα 07.05 σε ιστορικό παρεκκλήσιο, αφιερωμένο στον 'Αγιο Ιωάννη, ανάμεσα στις κοινότητες Πλανά και Βράσταμα της Χαλκιδικής.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 06.40 από κατοίκους και επενέβη με έξι άνδρες και τρία οχήματα.

Εκτενείς ζημιές προκλήθηκαν στο εσωτερικό του ναού, ο οποίος αποτελεί αρχαιότητα της περιόδου της νεότερης Ελλάδας καθώς χτίστηκε στα μέσα του 19ου αι. και συγκεκριμένα το 1868.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

