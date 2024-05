Χαλκιδική

Χαλκιδική: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε η σορός του άτυχου ζώου από τους κατοίκους και τις αρχές. Πώς βρέθηκε αβοήθητο στη στεριά.

-

( Εικόνα: Αρχείου )

Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε την Τρίτη του Πάσχα 07.05 στην ακτή του συνοικισμού "Μυκονιάτικα", στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Το δελφίνι εντόπισε κάτοικος της περιοχής και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα, από όπου και ενημερώθηκε ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας επρόκειτο σύντομα να προβεί στην περισυλλογή της σορού του άτυχου ζώου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι