Φθιώτιδα

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 7χρονο κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου κοριτσιού.

-

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας διακομίστηκε ένα κοριτσάκι 7 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης.

Η παράσυρση έγινε λίγο μετά τις 9:00' το βράδυ της Τρίτης (7/5) στη συνοικία της Νέας Μαγνησίας Λαμίας, όταν μια παρέα μικρών παιδιών διέσχιζε το δρόμο για να πάει στο 5ο δημοτικό σχολείο, όπου συνήθως πηγαίνουν για να παίξουν τα παιδιά της γειτονιάς.

Την ώρα που τα παιδιά διέσχιζαν το δρόμο ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 7χρονο κοριτσάκι. Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση με όλη τη γειτονιά να τρέχει να βοηθήσει το κοριτσάκι, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την άτυχη 7χρονη για να την μεταφέρει στο ΓΝ Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, το κοριτσάκι πέρα από το σοκ δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Eurovision 2024: Η Κύπρος πέρασε στον τελικό

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ