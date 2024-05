Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Γάλλου που παρέσυρε κι εγκατέλειψε παιδάκι

Έστειλε την 28χρονη σύζυγό του με το μωρό τους να παραδώσει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να συλληφθεί η ίδια από τους αστυνομικούς.

Απίστευτη εξέλιξη που αγγίζει τα όρια κινηματογραφικής ταινίας έχει η επιχείρηση της Τροχαίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο και το λιμάνι του Ηρακλείου για τη σύλληψη του Γάλλου υπηκόου τραυμάτισε και εγκατέλειψε αβοήθητο το 8χρονο αγοράκι στο δάσος του Ρούβα.

Τα στοιχεία του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα ανήμερα του Πάσχα, ήταν γνωστά στις αρχές, που επικοινώνησαν με την εταιρία η οποία είχε ενοικιάσει το αυτοκίνητο όχημα σε ένα ζευγάρι, το οποίο έκανε διακοπές στην Κρήτη μαζί με το λίγων μηνών παιδάκι τους.

Η αναχώρηση τους και η παράδοση του αυτοκινήτου είχε προγραμματιστεί να γίνει στο αεροδρόμιο όπου όμως έστησαν στήσει καρτέρι αστυνομικοί περιμένοντας τον υπαίτιο οδηγό. Ο ίδιος ωστόσο δεν έχει το θάρρος να εμφανιστεί. Έστειλε την 28χρονη σύζυγό του με το μωρό τους να παραδώσει το αυτοκίνητο για να συλληφθεί η ίδια από τους αστυνομικούς.

Ο Γάλλος που οδηγούσε το ενοικιαζόμενο όχημα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων του 8χρονου αγοριού που τραυματίστηκε, δεν εμφανίστηκε καν στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει στηθεί κλοιός στα λιμάνια, τόσο του Ηράκλειου όσο και του Πειραιά.

Σαστισμένη από την τροπή που πήρε η υπόθεση, η 28χρονη σύζυγος του 45χρνου με το μωρό αγκαλιά, έχει οδηγηθεί αρχικά στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου. Οι αστυνομικές αρχές φαίνεται να της εξηγούν πως συλλαμβάνεται και η ίδια αφού το μισθωτήριο έχει γίνει στο δικό της όνομα.

