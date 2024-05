Ηλεία

Πύργος: Χτύπησε την έγκυο πρώην σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η γυναίκα για την επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην σύζυγό της.

-

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη αυτή την φορά στον Πύργο Ηλείας, όταν σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μία έγκυος γυναίκα της επιτέθηκε ο πρώην σύζυγός της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thebest.gr η γυναίκα ανέφερε στους Αστυνομικούς, ότι ο πρώην σύζυγός της, της πέταξε και την χτύπησε δυνατά με ένα παπούτσι στο πόδι, ενώ παράλληλα προκάλεσε και φθορές στην εξώπορτα του σπιτιού μετά από δυνατές κλωτσιές.

Κατά του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία.

Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που αναστάτωνσε την περιοχή, καθώς σύμφωνα με το ilialive.gr στον νομό Ηλείας, έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα 22 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Ηράκλειο: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Γάλλου που παρέσυρε κι εγκατέλειψε παιδάκι