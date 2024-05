Εύβοια

Εύβοια: Έδειρε τον πατέρα του, συνελήφθη και την άλλη μέρα “τα ίδια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η καταγγελία του πατέρα ότι στον δεύτερο διαπληκτισμό, ο νεαρός απείλησε να τον μαχαιρώσει.

-

Mια ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας σοκάρει την Χαλκίδα με θύμα, έναν ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τον γιό του.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας eviathema.gr , λίγο μετά τις 22.00 της Δευτέρας για άγνωστο λόγο γιος και πατέρας διαπληκτίστηκαν έντονα, ο γιος χτύπησε τον ηλικιωμένο και εξαφανίστηκε. Ο πατέρας σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία και σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του νεαρού ώστε να συλληφθεί. Ο άνδρας λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατόπιν των νόμιμων διαδικασιών αφέθηκε ελεύθερος.

Το απόγευμα της Τρίτης έλαβε χώρα δεύτερο περιστατικό, όταν ο άνδρας επιστρέφοντας τσακώθηκε για δεύτερη φορά με τον πατέρα του και αφού τον χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε να τον μαχαιρώσει, φτάνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Το θύμα για απευθύνθηκε και πάλι στις αρχές, σπεύδοντας λίγο πριν τις 17.00 στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί υπέβαλε μήνυση με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη του άνδρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η AstraZeneca αποσύρει το εμβόλιο

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Μιχαλολιάκος: Έφεση κατά της αποφυλάκισής του από τον Εισαγγελέα Εφετών