Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα και ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Λαγκαδά (εικόνες)

Το σύνολο των περιστατικών σημειώθηκε μεταξύ 02:00 και 03:20 τα ξημερώματα στη οδό Δαβάκη, στην οδό Τζελίλη που οδηγεί στα Λουτρά Λαγκαδά και κοντά στο γυμνάσιο της περιοχής.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία οχήματα και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο από τις 2:00 έως τις 3:20 τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, άμεσα κλίθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία η οποία επιχείρησε στα σημεία, με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

