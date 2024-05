Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λήστεψαν κατάστημα και απείλησαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι

Ληστεία σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και υπό την απειλή κατσαβιδιού άρπαξαν από το ταμείο άγνωστο χρηματικό ποσό.

Από την Αστυνομία διεξάγονται έρευνες.

