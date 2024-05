Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πέθανε από τις αναθυμιάσεις της μηχανής του μέσα στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος είχε αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα. Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξαν Αστυνομία και ιατροδικαστής.

-

Νεκρός από αναθυμιάσεις μέσα στο σπίτι του βρέθηκε την Τετάρτη (8/5) το απόγευμα ένας 48χρονος άνδρας στην περιοχή του Βενιζελείου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα στην ισόγεια κατοικία έσπευσαν ιατροδικαστής και Αστυνομία, που βεβαίωσαν ότι ο 49χρονος είχε προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο τρόπος δε με τον οποίο επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του ο 48χρονος άνδρας ήταν τραγικός. Αφού κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του, έκλεισε ερμητικά πόρτες και παράθυρα και έθεσε το μηχανάκι του, που είχε μεταφέρει στο ίδιο δωμάτιο με εκείνον, σε λειτουργία.

Τον άνδρα, που έχασε τη ζωή του από το καυσαέριο της μηχανής, βρήκε ο πατέρας του, ο οποίος τον αναζητούσε από νωρίς. Μάλιστα, χρειάστηκε να καλέσει ειδικό για να ξεκλειδώσει την πόρτα του ισόγειου σπιτιού. Ο πατέρας του 48χρονου βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, με τον γιο του να κείτεται νεκρός από τις αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς ο τρόπος που επέλεξε να φύγει από τη ζωή ο 48χρονος δε θεωρείται συνηθισμένος, εξετάστηκε από ειδικούς το ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο βρέθηκε στον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αστυνομικές Αρχές και ιατροδικαστής κατέληξαν ότι το σημείωμα είχε γραφτεί όντως από τον 48χρονο και ότι πρόκειται για αυτοχειρία και όχι για εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: nerakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Viral ο νεαρός που τον έριξε ο πυροσβεστήρας στη θάλασσα (βίντεο)