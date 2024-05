Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 61χρονος αυνανίστηκε μπροστά σε 18χρονη σε δημόσιο χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που έγινε το περιστατικό. Συνελήφθη ο άντρας μετά την καταγγελία της κοπέλας.

-

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίωσε μια 18χρονη κοπέλα σε περιοχή του Φαλήρου, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, ένας 61χρονος άνδρας αυνανίστηκε μπροστά στην κοπέλα, σε εξωτερικό χώρο, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Μετά από καταγγελία στις Αρχές, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Γάζα: Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί, οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Viral ο νεαρός που τον έριξε ο πυροσβεστήρας στη θάλασσα (βίντεο)