ΟΑΣΘ: Τα πρώτα δρομολόγια των ηλεκτρικών λεωφορείων (εικόνες)

Πότε θα ξεκινήσουν να κινούνται τα οχήματα στις γραμμές της Θεσσαλονίκης. Από ποιες περιοχές της πόλης θα αρχίσουν.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες δοκιμές στα 6 από τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη δρομολόγησή τους.

Μέσα στον Μάιο, τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα αρχίσουν να δρομολογούνται σε λεωφορειακές γραμμές, κατά κύριο λόγο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η “πρεμιέρα” θα γίνει στη γραμμή 21 που εκτελεί το δρομολόγιο Εύοσμος - Αριστοτέλους και στη γραμμή 29 που εκτελεί το δρομολόγιο Πολίχνη - Αριστοτέλους.

Οι δοκιμές, που είχαν αρχίσει στις 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν σε 6, από τα συνολικά 110 καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν στη σύμβαση προμήθειάς τους. Κάθε ένα από τα 6 λεωφορεία ήταν φορτωμένο με σακιά άμμου, βάρους 2,5 τόνων, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μισογεμάτο λεωφορείο. Η ολοκλήρωση των δοκιμαστικών έγινε μόλις το κάθε ένα από τα έξι λεωφορεία διένυσε 5.000 χιλιόμετρα.

Αυτές τις μέρες γίνεται η παραλαβή των ηλεκτρικών λεωφορείων από το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο διενήργησε τον διαγωνισμό για την προμήθειά τους, και θα παραχωρηθούν προς χρήση στον ΟΑΣΘ.

Όπως προέκυψε, τα λεωφορεία όχι μόνον πληρούν τις προδιαγραφές, αλλά διαθέτουν υπερδιπλάσια ενεργειακή αυτονομία από την απαιτούμενη. Έτσι, ενώ βάσει του διαγωνισμού θα έπρεπε να μπορούν να πραγματοποιούν με μία φόρτιση διαδρομές μήκους τουλάχιστον 180 χιλιομέτρων, στην πράξη τα λεωφορεία διανύουν άνετα περισσότερα από 300 χιλιόμετρα.

«Τα έξι ηλεκτρικά λεωφορεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Τις επόμενες μέρες θα παραλάβουμε και τα 110 λεωφορεία και μέσα στο Μάιο θα αρχίσουμε να τα δρομολογούμε. Μάλιστα, τα πρώτα δρομολόγια προγραμματίστηκε να καλύψουν τον Εύοσμο και την Πολίχνη», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

«Από τις δοκιμές που έγιναν αποδείχθηκε ότι τα λεωφορεία έχουν υπερδιπλάσια ενεργειακή αυτονομία από την απαιτούμενη. Επομένως μπορούν να δρομολογηθούν σε οποιουδήποτε μήκους γραμμή του ΟΑΣΘ», τονίζει ο διευθυντής Ανάπτυξης του Οργανισμού Χρήστος Χατζηγεωργίου.

Την ίδια ώρα, οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων στη Σταυρούπολη, προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και εντός του μήνα ο ΟΑΣΘ θα είναι σε θέση να φορτίζει τα λεωφορεία του σε αυτόν.

