Ορεστιάδα - Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός εργάτης που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Τραγικό τέλος για εργάτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα στο Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας όταν κατά τη διάρκεια εργασιών και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον απεγκλωβισμό του άτυχου εργαζόμενου -ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του- επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να πραγματοποιηθεί αύριο νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 50χρονος εργάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του evros-news.gr δεν καταγόταν από την περιοχή, αλλά ήταν παντρεμένος με Εβρίτισσα και έμενε στην Ορεστιάδα με την οικογένεια για να εργάζεται στην βιοτεχνία όπου και έχασε τελικά σήμερα την ζωή του. ήταν πατέρας δύο παιδιών.

