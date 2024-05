Αχαΐα

Δυτική Ελλάδα – ενδοοικογενειακή βία: Έξι περιστατικά σε μία μέρα

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την άσκηση κάθε μορφής βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας.

Έξι άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και σε κοινότητα της Αρχαίας Ολυμπίας, κατηγορούμενα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, στην Πάτρα συνελήφθη ένας άνδρας, διότι σύμφωνα με καταγγελία, την στιγμή που βρίσκονταν μέσα καφετέρια κλώτσησε τον γιο του και στην συνέχεια χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι.

Ακόμη, συνελήφθη ένας άνδρας τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύζυγός του, αναφέροντας ότι χτύπησε με τα χέρια του και ένα παπούτσι, τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σε μία τρίτη περίπτωση, συνελήφθη ένας άνδρας τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, αναφέροντας ότι της απέστειλε απειλητικά μηνύματα.

Στο μεταξύ, σε περιοχή του δήμου Αγρινίου συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, διότι ως σύντροφοι, αλληλομηνύθηκαν για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Τέλος, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μία 17χρονη, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος της η γιαγιά της, αναφέροντας ότι το κορίτσι την απείλησε και την εξύβρισε.

