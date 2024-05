Καστοριά

Καστοριά: “Έμπαινε” από την Αλβανία, έκλεβε σπίτια και ναούς και γύριζε... με τα πόδια στην χώρα του (εικόνες)

Πώς δρούσε ο άνδρας με το "πλούσιο" βιογραφικό σε κλοπές. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, πέντε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 2 σε Ιερούς Ναούς και 3 σε οικίες, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 02-05-2024 έως 06-05-2024, στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη την Πέμπτη 07-05-2024 σε περιοχή της Καστοριάς 40χρονος αλλοδαπός και σχηματίστηκε σε βάρος του σχετική ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή αστυνομική έρευνα, καθώς και από τη διερεύνηση, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι, ο ανωτέρω χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία (modus operandi), εισερχόταν πεζός στο Ελληνικό έδαφος από μη ελεγχόμενη διάβαση της Ελληνοαλβανικής μεθορίου και αφού διέπραττε κλοπές, διέφευγε παράνομα πεζός προς το εξωτερικό με τα κλοπιμαία.

Κατόπιν τούτου, οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφάλειας, Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, καθώς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, το πρωί της Πέμπτης, σε ορεινή περιοχή της Καστοριάς, όπου εντοπίστηκε ο ανωτέρω να επιχειρεί να εξέλθει παράνομα από τη Χώρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

59 χρυσαφικά διαφόρων ειδών,

8 ρολόγια,

6 μπουκαλάκια με αρώματα,

3 χρυσά νομίσματα Ιταλίας,

2 κομπολόγια,

1 μαχαίρι,

1 κινητό τηλέφωνο,

2 φακοί,

2 κουτιά αποθήκευσης κοσμημάτων,

2 αναπτήρες και

το χρηματικό ποσό των 3.071 ευρώ.

Μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εξακριβώθηκε ότι ανήκουν σε δύο εκ των τριών παθόντων και αποδόθηκαν σε αυτούς, ενώ σε έκαστο εκ των εκπροσώπων των δύο Ιερών Ναών αποδόθηκε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, που είχε αφαιρεθεί.

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τέσσερις διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών οικιών από αρχές Φεβρουαρίου του 2023 μέχρι μέσα Αυγούστου του 2023, στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, καθώς επίσης είχε διαπράξει με έτερο άγνωστο άτομο 1 ληστεία και 1 κλοπή στα μέσα Ιουλίου στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

