Χαλκιδική

Χαλκιδική: “Οπλοστάσιο” το σπίτι άνδρα στα Μουδανιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο εκτός από όπλα, φυσίγγια και σφαίρες εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του άνδρα τον οποίο συνέλαβαν.

-

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη την Πέμπτη του Πάσχα 9 Μαΐου το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών ένας αλλοδαπός άνδρας, για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πιστόλια με 3 γεμιστήρες,

58 φυσίγγια,

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 0,3 γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης, βάρους 1,6 γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους 1,5 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θάλασσα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα - Τζούλη: Η ΕΔΕ, η οικογένεια και οι αυτοκτονικές τάσεις (βίντεο)

Ομιλία Ράμα στην Αθήνα - Τσάνι: δεν έρχεται με πολιτικούς σκοπούς... (βίντεο)