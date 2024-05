Αχαΐα

Πάτρα: Πέντε παιδιά “εξαφανίστηκαν” από Νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στο ίδρυμα και στην Αστυνομία για τον εντοπισμό τους. Ποιο ήταν το ιστορικό της οικογένειάς τους.

-

Μία τρομακτική ιστορία με την εξαφάνιση πέντε παιδιών που με εισαγγελική εντολή αφαιρέθηκαν από την επιμέλεια των γονιών τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τα πέντε ανήλικα παιδιά, ηλικιών 8, 9, 10, 11 και 16 ετών είχαν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο στο Ρίο αφού πρώτα η αρμόδια Εισαγγελία είχε κρίνει τους γονείς τους ακατάλληλους να ασκήσουν τη γονική τους μέριμνα, και έτσι τους είχε αφαιρέσει την πραγματική τους φροντίδα.

Μετά από την πράξη αυτή τα παιδιά έπρεπε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και παράλληλα δεν βρισκόταν δικός τους κατάλληλος άνθρωπος που να του ανατεθεί η μέριμνά τους. Έτσι η παραμονή τους στο ίδρυμα παρατεινόταν συνεχώς. Κάποια στιγμή και τα πέντε αδέλφια εξαφανίστηκαν, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Την είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και πρόεδρος της κλαδικής τους ομοσπονδίας ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρώμη – Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στο διπλό με το “καλημέρα”

Λινού: Δεν πρέπει να ανακατεύουμε την επιστημονική γνώση με την πολιτική

Σεισμός στην Κεφαλονιά