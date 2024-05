Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη στη Ρωμαϊκή Αγορά (εικόνες)

Αυτόπτες μάρτυρες, έκαναν λόγο για δυνατό κρότο και πυκνό καπνό, από το εσωτερικό της ρωμαϊκής αγοράς.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (10/05) στις Αρχές, μετά από αναφορές για έκρηξη εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περίεργο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:00. Όπως ανέφεραν στο thestival.gr αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και εμφανίστηκε πυκνός καπνός από το εσωτερικό της ρωμαϊκής αγοράς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

